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В австралийской пустыне обнаружили таинственные спирали

14.11.2018 23:57

Американские уфологи просматривая фото, представленные в приложении Google Earth обнаружили в австралийской пустыне таинственные узоры в виде спирали.

Так автор популярного YouTub-канала UFOmania сообщил о том, что изучая австралийский материк обнаружил множество мистических спиралей в австралийской пустыне.

Исследователь обратил внимание на то, что они имеют гигантские масштабы. Так, диаметр одной спирали составил почти 23 метра. Он также заметил, что таких спиралей в пустыне более 20 и что подобные узоры не могли быть созданы самой природой. По мнению специалистов, такие геоглифы являются рукотворным произведением искусства. После того как они были созданы, вероятно, прошли сотни или даже тысячи лет. Но кто был автором этих таинственных изображений? Возможно представители одной из древних человеческих цивилизаций?

Спираль, как и круг одни из наиболее древних рисунков, которые использовались людьми. С древнейших времен спираль является символом жизни, великой созидательной силы. Её многозначность необычайно велика. Однако некоторые уфологи придерживаются совсем иного мнения, они полагают, что загадочные узоры в австралийской пустыне создали представители внеземных цивилизаций.

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