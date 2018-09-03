В Антарктиде обнаружен ровный ряд загадочных одинаковых объектов

03.09.2018 23:59



Во время изучения спутниковых фото Антарктиды, используя данные популярного картографического сервиса "Google Планета Земля", любителям конспирологических идей удалось сделать неожиданное открытие. Они рассмотрели среди ледяных пустынь ровный ряд неких загадочных одинаковых объектов.

Предметы обнаружили пользователи и ведущие канала «Conspiracy Depot» на YouTube. Согласно их подсчетам, каждый объект достигает 110 м. в длину и 10 м. в ширину. Все объекты выглядят как одинаковые предметы. Исследователи пока не смогли установить, что представляют собой данные возвышенности в снегах, но поверить в то, что они были созданы самой природой невозможно, так как каждый объект имеет геометрически и математически точную форму. По мнению одних пользователей, в Антарктиде расположена скрытая база пришельцев. Некоторые убеждены в том, что инопланетная база принадлежит Третьему рейху. Есть также версия, что объекты были сооружены представителями древней высокоразвитой цивилизации, пишет oane.ws.