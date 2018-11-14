На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ

14.11.2018 18:40



Пётр Порошенко, после срыва встречи с архиереями УПЦ, решил провести подобную встречу, но всего лишь с тремя представителями Украинской церкви, так сказать в «усечённом» формате, сообщают РИА новости. С президентом Украины встретились два митрополита и один архиепископ. В ходе встречи Порошенко обещал духовенству право на свободный выбор церковной принадлежности как для самих священников, так и для мирян – обычных граждан. Также он сообщил, что Константинополь гарантирует им каноническую защиту.