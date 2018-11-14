Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии

14.11.2018 18:29



Россией были обжалованы доводы Украины, в вопросе российского давления для получения украинской стороной российского кредита в размере трёх миллиардов долларов США, сообщает RT. Верховный суд Великобритании проведет изучение данного вопроса и вынесет соответствующее решение. Министерство Финансов России требует отвергнуть все четыре довода Украины, касающиеся данного вопроса, без вовлечения их в судебный процесс.