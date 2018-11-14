ФСИН заявила о нехватке мест в колониях для бывших силовиков

14.11.2018 17:32



Представитель ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) сообщил, что несмотря на строительство новых тюрем для бывших сотрудников силовых структур, мест по-прежнему не хватает, сообщают Известия. Источник в ФСИН также заявил, что данная тенденция, скорее всего, связана с антикоррупционной политикой государства. На его взгляд наличие такого огромного количества осужденных силовиков подтверждает теорию «чистки» кадров.