Киевляне перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах

14.11.2018 16:56



Жители Киева вышли на улицы, перекрыли центр города и митингуют из-за отсутствия отопления в своих домах, сообщает Газета.ру. Киевляне обвиняют в отсутствии «тепла» Министерство регионального развития и службу ЖКХ. Из-за протестов практически полностью парализовано движение транспорта города. Подобные митинги проходят по всей Украине. Замерзающие жители перекрывают междугородные трассы, пропуская лишь экипажи скорой помощи и междугородные автобусы.