Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Аргентине

14.11.2018 15:58



Президент России - Владимир Путин сообщил, что в следующий раз проведет встречу с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии, на предстоящей встрече G20, которая будет проходить в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря, сообщают РИА Новости. Президент России выразил свою радость от общения с Абэ на различные остро стоящие в политике темы. Также президент выразил свои поздравления Синдзо Абе с избранием на пост председателя Либерально-демократической партии.