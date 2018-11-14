Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 НОЯ, 16:44 МСК
USD (ЦБ)    67,9975
EUR (ЦБ)    76,7556

14 НОЯ, 16:44 МСК
USD (ЦБ)    67,9975
EUR (ЦБ)    76,7556

Жители 800 квартир переехали в дома реновации с начала программы

14.11.2018 15:13
Жители 800 квартир переехали в дома реновации с начала программы

Сергей Левкин, глава департамента градостроительной политики, рассказал, что по стартовавшей программе реновации новое жильё уже получили жители 800 старых квартир, сообщает Интерфакс. Он рассказал, что до конца текущего года по этой программе планируется переселить жителей 40 пятиэтажек, жители этих домов получат новые квартиры в 30 новостройках. По словам руководителя департамента по строительству, в данный момент идет строительство 36 многоквартирных новостроек, в 5 административных округах. Завершение программы реновации планируется к 2032 году.

Порошенко тайно встретился с иерархами УПЦ МП
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 10

Узнай, страна

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию российско - белорусскую молочно-товарную ферму

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию российско - белорусскую молочно-товарную ферму

В Томской области открылся фестиваль профессий «Билет в будущее»

В Томской области открылся фестиваль профессий «Билет в будущее»

На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов

На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов

Новости СМИ

Новости дня

16:27 Организатор беспорядков на Хованском кладбище получил 11 лет колонии Организатор беспорядков на Хованском кладбище получил 11 лет колонии
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
15:58 Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Аргентине Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Аргентине
14:54 Министр обороны Израиля ушел в отставку Министр обороны Израиля ушел в отставку
14:34 «Яндекс» может представить свой смартфон 19 ноября «Яндекс» может представить свой смартфон 19 ноября
14:11 Владимир Путин и премьер Малайзии обсудили поставку российских самолетов Владимир Путин и премьер Малайзии обсудили поставку российских самолетов
13:50 Космонавт Сергей Рыжиков стал Героем России Космонавт Сергей Рыжиков стал Героем России
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
13:28 За прошедшие сутки в Сирию вернулось порядка тысячи беженцев За прошедшие сутки в Сирию вернулось порядка тысячи беженцев

Узнай, страна!

13 НОЯ, 19:49 Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
13 НОЯ, 18:16 В Сахалинской области ввели в эксплуатацию российско - белорусскую молочно-товарную ферму В Сахалинской области ввели в эксплуатацию российско - белорусскую молочно-товарную ферму
13 НОЯ, 17:30 В Томской области открылся фестиваль профессий «Билет в будущее» В Томской области открылся фестиваль профессий «Билет в будущее»
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
13 НОЯ, 08:54 Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей Инвестиции в агропром Тамбовской области за год составили 35 миллиардов рублей
12 НОЯ, 17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter