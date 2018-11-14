Жители 800 квартир переехали в дома реновации с начала программы

14.11.2018 15:13



Сергей Левкин, глава департамента градостроительной политики, рассказал, что по стартовавшей программе реновации новое жильё уже получили жители 800 старых квартир, сообщает Интерфакс. Он рассказал, что до конца текущего года по этой программе планируется переселить жителей 40 пятиэтажек, жители этих домов получат новые квартиры в 30 новостройках. По словам руководителя департамента по строительству, в данный момент идет строительство 36 многоквартирных новостроек, в 5 административных округах. Завершение программы реновации планируется к 2032 году.