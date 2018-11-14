Порошенко тайно встретился с иерархами УПЦ МП

14.11.2018 12:52



Тринадцатого ноября украинский лидер Петр Порошенко тайно встретился с представителями УПЦ МП, передает «Би-би-си» со ссылкой на свой источник. Как сообщается, во время встречи, которая проходила в закрытом формате, присутствовали сторонники Порошенко, иерархи «из числа тех, кто поддерживает объединение». По словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископа Климента, лично он об этой встрече не знал.