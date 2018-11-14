Майк Пенс угрожает Китаю холодной войной

14.11.2018 08:34



Если Пекин не поменяет свое поведение, то Китай столкнется в холодной войне с США и партнерами. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с Washington Post заявил вице-президент США Майк Пенс. Он отметил, что у Китая есть «лучший (если не последний) шанс» миновать холодной войны с Вашингтоном. Это устроить «масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности". "Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины».