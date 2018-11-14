Дональд Трамп поругался с Терезой Мэй

14.11.2018 09:36



Глава США Дональд Трамп, разговаривая с премьером Британии Терезой Мэй по телефону, поругался с ней, передает Газета.ру со ссылкой на издание Mediaite. Поводом для не самого приятного разговора на повышенных тонах стала точка зрения Лондона в отношении Ирана. Трамп решил отчитать Мэй за то, что британцы не прикладывают достаточно усилий для сдерживания Ирана. Плюс к этому, он считает, что торговые соглашения, которые заключили США и страны Европы, являются несправедливыми.