Приходько обвинила Порошенко в лживой и подлой игре

14.11.2018 05:59



Певица Анастасия Приходько, которая является членом команды кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, обвинила действующего лидера Петра Порошенко и его власть в том, что они ведут лживую и подлую игру, пишет РИА Новости. Такое заявление Приходько сделала после своего эфира на "5 канале", который, по ее словам, принадлежит Порошенко. После того, как ведущая задала ей несколько неудобных вопросов о деятельности Тимошенко, Приходько прервала интервью, заявив, что команда Порошенко ведет подлую игру, используя все свои возможности, в том числе информационные.