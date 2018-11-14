Россияне назвали гарантированный способ получить на работу

14.11.2018 05:20



Исследовательский центр "Ромир" провел опрос среди жителей России и выяснил, какие способы трудоустройства россияне считают самыми лучшими, пишет газета Известия. Так, согласно исследованию, 65% граждан считают самым гарантированным способом получить работу личные связи, то есть они предпочитают искать работу через друзей или родственников. 24% опрошенных стремятся найти свое рабочее место с помощью социальных сетей, а еще 18% обращаются в службы занятости.