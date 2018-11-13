Трамп назвал проблему Макрона

13.11.2018 22:19



После своего возвращения из Парижа, где проходили мероприятия посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет заставить общественность забыть о том, что безработица в его стране составляет 10%, а его собственный рейтинг популярности не превышает 26%, пишет Интерфакс. Об этом президент США написал в своем Twitter. Данное заявление стало ответом на то, что Макрон предложил создать в Европе единую армию, а также введенных Францией пошлин на ввоз вина из США.