Пушков объяснил, почему Трамп не стал жать руку Порошенко

12.11.2018 05:44



Американский лидер Дональд Трамп не стал приветствовать президента Украины Петра Порошенко во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже, пишет Российская газета. Так, прибыв на мероприятие, Трамп приветствовал некоторых политиков, но не подал руки Порошенко, хотя украинский президент очень внимательно на него смотрел. Данный факт прокомментировало большое количество пользователей сети. Также, свое мнение о причинах нежелания Трампа пожимать руку Порошеко высказал и член Совета Федерации Алексей Пушков. Он назвал данное рукопожатие лишним, по мнению Трампа. По словам Пушкова, так как американский лидер не любит лицемерить или притворяться, он и не стал этого делать. "Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза".