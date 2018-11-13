Навального не выпустили из России из-за долга «Кировлесу»

13.11.2018 19:37



Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный не был выпущен из России из-за долга по делу «Кировлеса», сообщает «Коммерсантъ». Навальный направлялся в Страсбург, для оглашения решения ЕСПЧ по делу о его задержаниях на российских митингах. Политик прокомментировал сложившуюся ситуацию, сказав, что долг он оплатил, но не может найти ответственное лицо, которому нужно предъявить платежные документы, так как никто не признаётся в его задержании.