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Палестинские боевики объявили о прекращении огня против Израиля

13.11.2018 19:27
Палестинские боевики объявили о прекращении огня против Израиля

Боевики из Палестины, в объединённом обращении заявили, что прекратят обстрел территории Израиля, при условии, что Израиль ответит взаимным перемирием, сообщают РИА новости. Израильская сторона не дала своих комментариев, однако источник, близкий к военному командованию Израиля сообщил, что боевики использовали как минимум 4 переговорщиков, пытаясь установить перемирие, на что военачальники дали свой ответ: «Будем действовать согласно ситуации на земле». За сутки Израиль нанёс около полутора сотен ударов по различным целям Палестины, в ответ на более чем четыре сотен ракет и мин, выпущенных боевиками по Израильской территории.

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