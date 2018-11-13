Палестинские боевики объявили о прекращении огня против Израиля

13.11.2018 19:27



Боевики из Палестины, в объединённом обращении заявили, что прекратят обстрел территории Израиля, при условии, что Израиль ответит взаимным перемирием, сообщают РИА новости. Израильская сторона не дала своих комментариев, однако источник, близкий к военному командованию Израиля сообщил, что боевики использовали как минимум 4 переговорщиков, пытаясь установить перемирие, на что военачальники дали свой ответ: «Будем действовать согласно ситуации на земле». За сутки Израиль нанёс около полутора сотен ударов по различным целям Палестины, в ответ на более чем четыре сотен ракет и мин, выпущенных боевиками по Израильской территории.