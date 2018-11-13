The New Times за четыре дня собрал 25 млн руб. для выплаты штрафа

13.11.2018 18:48



Главный редактор журнала The New Times, Евгения Альбац, сообщила о том, что общими усилиями удалось собрать необходимую сумму, для оплаты штрафа, наложенного Роскомнадзором, за данные о зарубежных инвесторах, которые были предоставлены несвоевременно, сообщает РБК. В общей сложности удалось собрать 25 млн. 443 тыс. рублей всего за четыре дня. Общая сумма штрафа составляла 22 млн. 250 тыс. рублей. После озвучивания размера штрафных санкций, Евгения Альбац, оспорила решение суда, но безуспешно.