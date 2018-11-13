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В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи

13.11.2018 17:54
В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи

В одном из столичных магазинов электроники покупатель приобрел новую модель телефона IPhone, стоимость которого чуть более 100 тыс. рублей, расплатившись за него буквально ванной, наполненной до краёв «мелочью», сообщают РИА новости. Один из продавцов прокомментировал данную ситуацию, рассказав, что двое мужчин принесли в магазин ванную, наполненную железными монетами, уточнив, что им нужна новая модель IPhone, а в ванной сто тысяч рублей. Продавцу потребовалось 2 часа, для того чтобы пересчитать целую ванну мелочи. Оплатив свою покупку, мужчины унесли предмет сантехники, в котором ещё оставались монеты.

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