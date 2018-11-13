Улюкаев рассказал о жизни в колонии и тоске по родным и близким

13.11.2018 16:45



Один из заключенных колонии в Тверской области – Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития России, рассказал о своей нынешней жизни в колонии, сообщает Газета.ру. Улюкаев был осуждён за получение взятки в особо крупном размере, а в колонии провёл порядка пяти месяцев. Он работает в тюремной библиотеке, а его официальная «тюремная» зарплата составляет 11,1 тыс. рублей в месяц. По его словам, библиотека очень приличная, в ней собраны, по примерным подсчётам, около 15 тысяч книг. В своём письме он пишет, что очень скучает по родным. Адвокат бывшего чиновника отмечает, что за время заключения её подзащитный очень сильно похудел, а также находится в морально-подавленном состоянии.