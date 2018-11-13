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Учёные обнаружили связь между аутизмом и «маскулинным» мозгом

13.11.2018 16:13
Учёные обнаружили связь между аутизмом и «маскулинным» мозгом

В процессе изучения нейрофизиологии ученые выяснили, что такое заболевание как аутизм является разновидностью мужского мозга, сообщает «Версия». Поэтому при нарушении аутистического спектра, именно поэтому человеку очень тяжело проявлять способность к эмпатии. Ученые из Кембриджского университета сделали выводы, что у мужского пола и аутистов больше общего, так как мужчины являются более предрасположены к «систематизации», в то время как женщины склонны к «эмпатизации».

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