Учёные обнаружили связь между аутизмом и «маскулинным» мозгом

13.11.2018 16:13



В процессе изучения нейрофизиологии ученые выяснили, что такое заболевание как аутизм является разновидностью мужского мозга, сообщает «Версия». Поэтому при нарушении аутистического спектра, именно поэтому человеку очень тяжело проявлять способность к эмпатии. Ученые из Кембриджского университета сделали выводы, что у мужского пола и аутистов больше общего, так как мужчины являются более предрасположены к «систематизации», в то время как женщины склонны к «эмпатизации».