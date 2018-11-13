«Роскосмос» выведет на орбиту спутники, которые засекают пуски ракет

13.11.2018 10:37



В 2020 и 2021 годах «Роскосмос» собирается произвести запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», и еще четырех спутников «Ресурс-ПМ» (2022 по 2025 год), передает РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации. Первые два спутника оснащены возможностью снимать в космосе объекты с расстояния более 400-500 км. А вот «Ресурс-ПМ» будут иметь технические характеристики, позволяющие им вести съемку пусков и полетов ракет.