В Хабаровске представлен новый командующий ВВО

13.11.2018 08:34



Во вторник в хабаровском штабе округа был представлен новый командующий войсками Восточного военного округа. Как передает РИА Новости, речь идет о генерал–лейтенанте Геннадии Жидко. Известно, что у него есть почетное звание Героя России. Во время торжественной церемонии поприветствовать нового командующего прибыло руководство военного округа, командиры хабаровских соединений и воинских частей гарнизона, а также офицеры, ветераны и почетные гости.