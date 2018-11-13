Россия остается основным поставщиком газа в ЕС

13.11.2018 09:08



Россия будет оставаться основным поставщиков европейского газа в период до 2040 года. Как передает РИА Новости, своим ожиданиями в этом плане поделились эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). По их мнению, к 2040 году спрос на газ в странах Евросоюза вырастет до 408 млрд кубометров.

По мнению аналитиков, доля импорта газа в Европе вырастет до отметки 86% к 2025 году. Вместе с этим рост импортной доли газа будет иметь прямое отношение к падению своей собственной добычи ЕС.