Ляшко потребовал от Порошенко дать людям тепло или уйти

13.11.2018 07:23



Порошенко и Гройсман должны немедленно дать газ украинцам или уйти в отставку. Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, который записал специальное обращение к украинскому лидеру Петру Порошенко и премьер-министру страны Владимиру Гройсману, пишет РИА Новости. Ляшко требует от властей предоставить людям тепло, так как население Украины не должно стать заложником их "непрофессиональных и аморальных действий".

Ранее, в украинском городе Кривой Рог жителям отключили газ из-за задолженности. Люди вышли на стихийный митинг и жгли покрышки у здания компании "Криворожгаз". Ситуация с отключением газа населению может произойти и в других населенных пунктах Украины, таких, как города Смела и Шепетовка.