Под зданием «Криворожгаза» неизвестные жгут шины

12.11.2018 18:22



«Криворожгаз», отвечающий за газоснабжение Кривого Рога, подвергся нападению со стороны неизвестных сил, сообщает REGNUM. Нападавшие ворвались в здание организации, а также подожгли перед входом автомобильные шины и препятствуют пожарной службе, которая пытается их потушить. С нарушителями правопорядка проводились переговоры с участием директора предприятия и главного инженера. Однако с протестующими не удалось договориться и с пяти из шести котельных города сорвали пломбы, а приборы фиксируют незаконный отбор газа из магистрали. Напоминаем, что Кривой Рог лишили отопления, потому что «Нафтогаз» перестал поставлять газ компании «Теплоцентраль» из-за долгов. Порядка 300 тыс. человек остались без отопления, а это около половины населения города. Всего без отопления находятся 10 городов Украины. Экспертами предвещаются народные бунты и восстания.