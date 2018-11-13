Над итальянским Комо пролетел светящийся НЛО

13.11.2018 00:24



Похоже, 9 ноября неопознанный летающий объект был замечен не только у юго-западного побережья Ирландии. В итальянском городке Комо одному из местных жителей удалось запечатлеть светящийся НЛО, который, по его словам, сначала медленно перемещался по небу, а потом, сделав разворот, улетел на высокой скорости.

Итальянец рассказал, что заметил странный объект из окна и после небольшого замешательства, попытался зафиксировать увиденное на смартфон.

«Я не мог понять, что это. Самолет? Но объект двигался в небе необычным образом, а после исчез в направлении города Лекко», – сообщил очевидец.

НЛО в Комо: что думают уфологи?

Эксперт из Национального центра изучения НЛО, Марко Гуариско прокомментировал это событие. Движущийся объект, который представлен на кадрах, не является результатом примененных спецэффектов и монтажа. Способ перемещения данного объекта типичен для НЛО, а для самолета подобное движение немыслимо. НЛО способны менять траекторию полета под прямым углом, “зависать”, ускоряться на недоступных для нас скоростях.