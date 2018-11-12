Половина преподавателей математики не справились с тестом по своему предмету
Рособрнадзор завершил тестирование преподавателей России на знание своего предмета, пишет РБК. Тестирование проходило в добровольном порядке, а также было обезличенным. Оно явилось подготовкой к государственной программе повышения образования в России. Так, по информации ведомства, около половину тестируемых педагогов не справились с заданиями по своим предметам, таким, как "Математика", "Информатика" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". А по предметам "Экономика", "Россия в мире", "Русский язык и литература" - около четверти учителей. Наиболее удачно с тестированием справились педагоги по предметам "Родной язык", "Родная литература", "Обществознание" и "Право".
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это точно ..особенно если математику в г.Люберцы(а впрочем как и во многих других школах) в школе преподает техник-технолог швейного производства или другие случайные люди не имеющие образования ..или студенты пед.институтов ( 4х или даже2х курсов )..которых еще самих учить и учить надо