Учительница, которая публично унизила сахалинскую школьницу, уволилась

12.11.2018 07:29



Начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух заявила, что преподаватель МАУ "СОШ № 1" сахалинского города Холмска уволилась по собственному желанию после инцидента с одной из своих учениц, пишет ТАСС. Преподаватель перед всем классом жестко отчитала одну из учениц за то, что она пришла в школу в неопрятной одежде, назвав девочку приемной дочерью ее родителей. Позже, учитель извинилась перед ученицей в присутствии всего класса и подала заявление об увольнении. Руководство школы пришло к выводу, что преподаватель нарушила педагогическую этику и приняло заявление. По факту оскорбления ребенка прокуратура области проводит проверку.