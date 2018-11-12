Авиация Израиля начала наносить удары по сектору Газа

12.11.2018 19:30



В ответ на ракетные удары палестинцев, авиация Израиля приступила к авиаобстрелу сектора Газа, сообщает RT. Появились кадры видеосъемки, на которых зафиксирован факт обстрела Израильской территории ракетами со стороны Палестины. Израилем были применены жёсткие ответные меры, в виде точечных авиаударов по очагам террористов, находящихся в секторе Газа. Ранее израильские войска стянули свои сухопутные силы к границе между палестинцами и Израилем.