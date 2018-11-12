СМИ узнали о наказании скандальной свердловской чиновницы

12.11.2018 18:51



Стала известна информация, согласно которой, чиновницу Ольгу Глацких не уволят, а лишь ограничатся служебным выговором, сообщает Газета.ру. Тем не менее, пресс-секретарь губернатора Свердловской области заявил, что в текущий момент продолжается служебная проверка, а Глацких временно отстранена от исполнения должностных обязанностей. Также была инициирована служебная проверка департамента, возглавляемого чиновницей.