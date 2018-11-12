Экипажи нескольких самолетов наблюдали НЛО в небе над Ирландией

12.11.2018 18:39



Ирландское авиационное управление (IAA) приступило к расследованию связанному с наблюдением неопознанного объекта с бортов лайнеров, пролетающих недалеко от юго-западного побережья Ирландии.

Примерно в 6:47 утра 9 ноября пилот рейса British Airways, следовавшего из Монреаля в Хитроу, связался с управлением воздушным движением (ATC) Shannon Airport, чтобы спросить, проходили ли какие-либо военные учения в воздушном пространстве, через которое пролетал Боинг-787 и получил ответ, что никаких военных учений в данном районе не проводилось.

Пилот сообщил диспетчеру о том, что с левой стороны самолета неожиданно появился НЛО, который сделал поворот в направлении на север. Экипаж наблюдал «очень яркий свет» и перед ним встал вопрос, что это может быть. Через некоторое время из аэропорта Shannon пришел ответ о том, что НЛО был замечен и из других воздушных судов.

Пилот другого судна Virgin Airlines Boeing 747, проинформировал аэропорт о том, что видит метеор или другой объект, вошедший в земную атмосферу. По его словам по той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов.

Один из пилотов отметил, что скорость движения неопознанного объекта была просто «космической».

После ряда сообщений, о наблюдении НЛО у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление сообщило, что данный инцидент будет расследоваться в рамках обычного процесса «конфиденциального происшествия».