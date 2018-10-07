Камеры МКС зафиксировали мчащийся над Землей НЛО

07.10.2018 01:13



НАСА опубликовало видео с Международной космической станции, на котором четко виден неопознанный летающий объект. Уфологи предположили, что камеры МКС случайно зафиксировали мчащийся над нашей планетой НЛО, прилетевший с загадочной Планеты Х для наблюдений за землянами.

Тем не менее космонавты не раскрывают деталей записанного на видео. В Национальном аэрокосмическом агентстве понимают, что признание факта появления инопланетных кораблей может привести к панике и общественному хаосу, а потому, по всей видимости, спишут данное явление на испытание новейших скоростных летательных аппаратов.

Уфологи утверждают, что частое появление неопознанных летающих объектов возле земных орбит свидетельствует о том, что инопланетяне пытаются о чем-то предупредить землян. Как отмечают уфологи, НЛО отметились в небе США незадолго до прихода урагана Флоренс. До этого неопознанные объекты наблюдали в небе Индонезии, после чего произошло мощное землетрясение. Подобные случаи происходили в небе над Японией (Фукусима) и в других странах, где наблюдались природные катаклизмы, пишет ktelegram.com.