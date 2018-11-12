Путин поручил Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на граждан

12.11.2018 17:52



Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву изучить динамику налоговой нагрузки на граждан России, сообщает Коммерсантъ. Президент поручил провести исследования по региональному и отраслевому принципам. Также он подчеркнул, что необходимо понять, как обстоят дела в «реальности», а не на бумаге. Незадолго до этого, президент России встречался с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) – Михаилом Шмаковым. В ходе данной встречи Шмаков высказался, что, по его мнению, растет фискальная нагрузка на жителей России.