Утвержден список имен-финалистов проекта «Великие имена России»

12.11.2018 17:33



Итоговый список имён, которые примут участие во всероссийском голосовании «Великие имена России» уже составлен, а до начала голосования остался один день, сообщает «Российская газета». Имена-финалисты были определены при помощи социологических опросов, представленных в формате телефонного интервью. Общее число опрошенных людей составило порядка 38 тысяч человек. Проект «Великие имена России» был создан с целью присвоения аэропортам имён великих отечественных деятелей. В промежуток с 12 по 30 ноября каждый желающий сможет проголосовать за одно из имён.