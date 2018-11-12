Денис Пушилин победил на выборах главы ДНР с 60,85% голосов

12.11.2018 16:34



Подводя итоги, после проверки всего объема избирательных бюллетеней, Денис Пушилин получил чуть менее 61% голосов избирателей, сообщает «Коммерсантъ». Кроме того, политическая партия «Донецкая республика», возглавляемая Пушилиным, прошла в парламент, набрав 72% от общего числа проголосовавших. Тем временем на Украине возбуждено уголовное дело, по факту проведения данных выборов. Украинское правительство, а также Европейский союз и НАТО не признают данные выборы законными. Европейские лидеры заявляют, что данные выборы подрывают суверенитет Украины.