Медведев утвердил перечень средств личной защиты прокуроров

12.11.2018 16:22



Дмитрием Медведевым был утвержден перечень защитных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров России, сообщает ТАСС. В данном перечне значатся три позиции: средства раздражающего действия, бронежилеты 1-5 класса защиты и произведенные в России, а также шлема защитные 1-3 класса защиты, также произведенные отечественными компаниями. На закупку вышеназванных ресурсов будут направлены бюджетные средства, выделяемые для нужд Генеральной прокуратуры.