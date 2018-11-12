Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона

12.11.2018 14:03



Пожилая француженка, которая общалась с первыми лицами мировых держав во время торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, допустила оплошность, перепутав канцлера Германии Ангелу Меркель с женой главы Франции Брижит Макрон.

Как сообщает РИА Новости, это произошло в минувшую субботу. Меркель и Макрон почтили своим присутствием коммуну Ретонд, где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие. В ходе поездки канцлер Германии и французский лидер решили несколько минут пообщаться с присутствующей там публикой.

Досадный инцидент приозошел именно в этот момент. Одна из женщин, увидев Меркель, обратилась к ней, спросив: «Это вы мадам Макрон?». На что ей был дан ответ: «Канцлер Германии».