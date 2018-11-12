В следующем году Россия выделит Белоруссии кредит

12.11.2018 12:45



Белоруссия договорилась с Россией о том, что в следующем, 2019 году, Москва выделит ей государственный кредит, и следующей стадией в этом плане станет заключение соответствующего соглашения. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал глава Белорусского минфина Максим Ермолович. Он отметил, что все решения уже приняты, и осталось только подготовить соглашение.

«Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны», — добавил глава министерства в разговоре с представителями СМИ.