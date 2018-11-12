В Финляндии считают, что Россия могла «вмешаться» в работу GPS во время учений НАТО

12.11.2018 09:37



Москву снова обвинили в том, что она вмешалась в работу международных сообществ. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Yle, с обвинениями в ее адрес выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. По его словам, власти страны не исключают, что Россия, у которой есть специальное для этого оборудование, «причастна» к сбоям в работе GPS во время учений НАТО.

Премьер заявил, что Финляндия ведет расследование этого случая, с помощью которого Москва якобы направила «послание» участникам учений НАТО.