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Французский министр призывает сделать Европу «империей», которая будет похожа на США и Китай

12.11.2018 08:25
Французский министр призывает сделать Европу «империей», которая будет похожа на США и Китай

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр считает, что Европу нужно сделать так называемой «империей», которая будет похожа на США и Китай. Как передает РИА Новости, с таким заявлением он выступил в беседе с изданием Handelsblatt.

Ле Мэр, считает, что эта европейская «империя» должна представлять собой миролюбивую державу, в основе которой будут находиться принципы правового государства.

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