Французский министр призывает сделать Европу «империей», которая будет похожа на США и Китай

12.11.2018 08:25



Министр финансов Франции Брюно ле Мэр считает, что Европу нужно сделать так называемой «империей», которая будет похожа на США и Китай. Как передает РИА Новости, с таким заявлением он выступил в беседе с изданием Handelsblatt.

Ле Мэр, считает, что эта европейская «империя» должна представлять собой миролюбивую державу, в основе которой будут находиться принципы правового государства.