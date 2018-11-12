Специалист рассказал о критической зависимости Украины от российской нефти

12.11.2018 06:18



Специалист киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что если Россия откажется от поставок нефтепродуктов на Украину, то страну ждет катастрофическая ситуация на топливном рынке, пишет РИА Новости. По его словам, Украина не успеет достаточно быстро переориентировать закупки топлива из других стран. Это обернется ростом цен на топливо и коллапсом на рынке нефтепродуктов. Тем не менее он подчеркнул, что России не выгодно прекращать поставки топлива на Украину. Так как на долю России приходится порядка 60% поставок и отказ от них обернется для России потерей дохода.