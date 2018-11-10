Депутат Верховной рады назвала причины будущего развала Украины

10.11.2018 12:18



Депутат Верховной рады Украины Наталья Королевская рассказала, почему страну ждет неминуемый развал, пишет РИА Новости. По ее словам, если на Украине не установится мир, то не будет ни экономики, ни политического развития, ни социальной защищенности населения. Однако, по ее словам, хотя все политики кричат о своем желании установить мир в стране, реально никто ничего не делает. А главной задачей президента Украины она считает непременное возвращение мира в страну.