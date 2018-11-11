Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 03:49 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

12 НОЯ, 03:49 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

Военные США всерьез отнеслись к появлению на радарах «Тик-Taк НЛО»

11.11.2018 19:58
Военные США всерьез отнеслись к появлению на радарах «Тик-Taк НЛО»

Все чаще в последнее время западные издания ссылаются на публикацию «Нью-Йорк Таймс» конца прошлого года о докладе с расследованием Пентагона об инциденте с НЛО в 2004 году. Речь идет о секретной программе Департамента обороны, уже почти 10 лет занимающегося расследованием сообщений о НЛО. В одном из докладов, проанализированных в рамках программы «Расширенная аэрокосмическая угроза» рассказывалось о белом овальном объекте, преследуемом двумя истребителями F/A-18F у берегов Калифорнии в 2004 г. Объект, который с тех пор известен как «Tic Tac UFO», летел с фантастически высокой скоростью.

«Он двигался, как ничто из того, что я видел когда-либо», - сообщил в интервью «Нью-Йорк Таймс» пилот американских ВМФ Дэвид Фравор, который летал на одном из истребителей в тот день.

В Лас-Вегасе новостная бригада по расследованию подготовила 13-страничный документ, который анализирует, что же произошло в тот день в 2004 году. Следствие вел журналист Джордж Кнапп, известный своими расследованиями новостных сообщений об НЛО.

В отчете описывается, как аномальное воздушное транспортное средство (AAV), замеченное двумя пилотами F18, могло снизить высоту своего полета с невероятным ускорением с примерно 18,3 км до 150 метров буквально в считанные секунды. Более того, НЛО «зависал» и оставался неподвижным на радарах, а потом совершал невероятные маневры, меняя траекторию полета на огромной скорости.

В отчете подробно описываются передовые характеристики AAV, которые были замечены также другим авианосцем у побережья Калифорнии за несколько дней до того, как НЛО пытался сопровождать F18. Неопознанный объект обладал невероятной тягой и аэродинамическими параметрами, которые позволяли ему достигать сверх-ускорений, а также был инертен по отношению к радиолокационным средствам ВМС США. В отчете также допускается, что НЛО демонстрировал свои стелс-возможности, управляя датчиками подводных аппаратов, которые с переменным успехом могли его фиксировать. Таким образом, представители иной цивилизации подтвердили свои высокоразвитые способности.

В докладе отмечается, как один из членов экипажа авианосца с 17-летним опытом работы в армии заявил о том, что AAV демонстрирует характеристики баллистической ракеты. Причина, по которой радиолокационная система авианосца не смогла отслеживать объект, состояла в том, что она была предназначена для наблюдения за обычными самолетами, поэтому, когда объект появился на радаре, он был сброшен как ложная цель. «Если бы радар был настроен в режиме отслеживания баллистических ракет, у них, вероятно, была бы возможность отслеживать AAV», - сообщается в отчете.

Когда пилоты F18 были привлечены к расследованию этого события, они не могли твердо опираться на информацию, полученную с радаров. Тем не менее, характеристики радиосигналов, которые удалась собрать пилотам выглядели странно. «Было очевидно, что там что-то есть, и военные воспринимают это всерьез», - говорится в докладе. И все же НЛО не рассматривался летчиками как угроза. Один из пилотов оценил диаметр AAV в диапазоне величиной от 50 до 100 метров.

Некоторые из задействованных в расследовании военнослужащих уверены, что увиденное имело внеземную природу.

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 8

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 4

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?

ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

Новости СМИ

Новости дня

11 НОЯ, 18:07 Гигантская пыльная буря поразила жителей Австралии Гигантская пыльная буря поразила жителей Австралии Видео
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
11 НОЯ, 11:57 Названы лучшие города для шопинга Названы лучшие города для шопинга
11 НОЯ, 11:40 Российский журналист рассказал, за что был задержан в Вашингтоне Российский журналист рассказал, за что был задержан в Вашингтоне
11 НОЯ, 10:46 Раскрыт заговор среди немецких военных-неонацистов Раскрыт заговор среди немецких военных-неонацистов
11 НОЯ, 10:30 В ДНР проходят выборы главы республики В ДНР проходят выборы главы республики
11 НОЯ, 10:13 Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
10 НОЯ, 12:48 Диета оказывает большее влияние на эмоциональное благополучие женщин, чем мужчин Диета оказывает большее влияние на эмоциональное благополучие женщин, чем мужчин

Узнай, страна!

09 НОЯ, 20:07 ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир? ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
09 НОЯ, 16:59 В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего
09 НОЯ, 16:20 В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ Видео
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter