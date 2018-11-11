Военные США всерьез отнеслись к появлению на радарах «Тик-Taк НЛО»

11.11.2018 19:58



Все чаще в последнее время западные издания ссылаются на публикацию «Нью-Йорк Таймс» конца прошлого года о докладе с расследованием Пентагона об инциденте с НЛО в 2004 году. Речь идет о секретной программе Департамента обороны, уже почти 10 лет занимающегося расследованием сообщений о НЛО. В одном из докладов, проанализированных в рамках программы «Расширенная аэрокосмическая угроза» рассказывалось о белом овальном объекте, преследуемом двумя истребителями F/A-18F у берегов Калифорнии в 2004 г. Объект, который с тех пор известен как «Tic Tac UFO», летел с фантастически высокой скоростью.

«Он двигался, как ничто из того, что я видел когда-либо», - сообщил в интервью «Нью-Йорк Таймс» пилот американских ВМФ Дэвид Фравор, который летал на одном из истребителей в тот день.

В Лас-Вегасе новостная бригада по расследованию подготовила 13-страничный документ, который анализирует, что же произошло в тот день в 2004 году. Следствие вел журналист Джордж Кнапп, известный своими расследованиями новостных сообщений об НЛО.

В отчете описывается, как аномальное воздушное транспортное средство (AAV), замеченное двумя пилотами F18, могло снизить высоту своего полета с невероятным ускорением с примерно 18,3 км до 150 метров буквально в считанные секунды. Более того, НЛО «зависал» и оставался неподвижным на радарах, а потом совершал невероятные маневры, меняя траекторию полета на огромной скорости.

В отчете подробно описываются передовые характеристики AAV, которые были замечены также другим авианосцем у побережья Калифорнии за несколько дней до того, как НЛО пытался сопровождать F18. Неопознанный объект обладал невероятной тягой и аэродинамическими параметрами, которые позволяли ему достигать сверх-ускорений, а также был инертен по отношению к радиолокационным средствам ВМС США. В отчете также допускается, что НЛО демонстрировал свои стелс-возможности, управляя датчиками подводных аппаратов, которые с переменным успехом могли его фиксировать. Таким образом, представители иной цивилизации подтвердили свои высокоразвитые способности.

В докладе отмечается, как один из членов экипажа авианосца с 17-летним опытом работы в армии заявил о том, что AAV демонстрирует характеристики баллистической ракеты. Причина, по которой радиолокационная система авианосца не смогла отслеживать объект, состояла в том, что она была предназначена для наблюдения за обычными самолетами, поэтому, когда объект появился на радаре, он был сброшен как ложная цель. «Если бы радар был настроен в режиме отслеживания баллистических ракет, у них, вероятно, была бы возможность отслеживать AAV», - сообщается в отчете.

Когда пилоты F18 были привлечены к расследованию этого события, они не могли твердо опираться на информацию, полученную с радаров. Тем не менее, характеристики радиосигналов, которые удалась собрать пилотам выглядели странно. «Было очевидно, что там что-то есть, и военные воспринимают это всерьез», - говорится в докладе. И все же НЛО не рассматривался летчиками как угроза. Один из пилотов оценил диаметр AAV в диапазоне величиной от 50 до 100 метров.

Некоторые из задействованных в расследовании военнослужащих уверены, что увиденное имело внеземную природу.