Российский журналист рассказал, за что был задержан в Вашингтоне

11.11.2018 11:40



Российский журналист, главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич, рассказал причины своего задержания в аэропорту Вашингтона, пишет РИА Новости. По его словам, ему вручили предписание о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Однако, по словам юристов, это сделать невозможно, так как СМИ USA Really зарегистрировано в России. Тем не менее, Малькевич заявил, что он принял предписание, а дальше "будем смотреть". В настоящее время журналист находится во Франции.