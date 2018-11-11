Раскрыт заговор среди немецких военных-неонацистов

11.11.2018 10:46



В Германии раскрыт заговор военных-неонацистов. Так, сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии выявили заговорщиков среди военных бундесвера и элитных солдат Uniter, также, в заговоре участвовал высокопоставленный военный из контрразведки, пишет РБК. Сообщается, что заговорщики собирались убить нескольких политиков, предварительно собрав их в одном месте в определенный день. В список предполагаемых жертв входили: министр иностранных дел Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук, глава фракции Левой партии Дитмар Бартч и лидер партии Зеленых Клаудия Рот.