В ДНР заявили о подготовке Украиной провокаций в Азовском море

09.11.2018 20:37



Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о планах СБУ осуществить провокации в Азовском море, пишет РИА Новости. По его словам, акции намечены на начало 2019 года. Один из сценариев провокационных действий подразумевает затопление украинского или иностранного коммерческого судна. Также, Басурин заявил, что власти Украины могут предпринять попытку нападения на ДНР со стороны моря.