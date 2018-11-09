В Раде заявили, что украинцев «держат за дурачков»

09.11.2018 11:59



Простых граждан Украины власти страны дурят через так называемый «политический трюк» с отставкой генпрокурора Юрия Луценко. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире местного ТК выступил депутат украинской Рады Александр Вилкул.

Напомним, что 6 ноября Луценко пообещал покинуть свою должность из-за обвинений, которые прозвучали в его адрес в связи с недобросовестным расследованием дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Однако отставки не состоялось. Даже несмотря на то, что на следующий день он подал на имя президента Украины заявление о добровольном увольнении. Депутаты во время тестового голосования отставку генерального прокурора не поддержали.

«… Люди дорогие, будьте умнее — вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается», — заявил Вилкул, обращаясь к телезрителям.