Google объяснила пользу от "ночного режима" в приложениях

09.11.2018 18:47



Компания «Google» дала разъяснительные комментарии «ночному» режиму своих приложений, сообщают «Вести». Большинство пользователей Google знают, что ночной режим помогает экономить заряд батареи, но на этом их познания данной функции и заканчиваются. Кроме экономии «зарядки», ночной режим позволяет оптимизировать энергопотребление смартфоном, за счёт того, что «тёмные» пиксели примерно в 5 раз менее требовательны к энергозатратам, в сравнении с пикселями, которые используют «белую» гамму цветов. Данная функция наиболее ярко и показательно работает в смартфонах последних моделей, где используются мощные и энергозатратные OLED-экраны.