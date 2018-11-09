«Касперский» узнал цену человеческой жизни в Dark Web

09.11.2018 18:24



«Лабораторией Касперского» было проведено исследование, определяющее стоимость полного «пакета» личных данных одного человека, сообщает портал News.ru. Наибольшей популярностью пользуются данные социальных сетей, банковских и платежных реквизитов, аккаунтов от медиа развлекательных порталов, а также электронные «сканы» документов. Полный набор озвученных конфиденциальных данных будет стоить чуть менее 50 долларов США. Специалисты «Касперского» советуют использовать надежные пароли, а также не переходить по подозрительным «ссылкам».